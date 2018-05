Brechdurchfall: Kreuzfahrt für Passagiere beendet

Das Rote Kreuz Schärding rückte mit 22 Sanis, acht Fahrzeugen und mehreren Ärzten an. Sechs Urlauber wurden ins Klinikum Passau eingeliefert, der Rest - es handelte sich um deutsche Touristen - trat die Heimreise in Bussen an, die der Veranstalter organisiert hatte. Der Leitende Notarzt Thomas Meindl lobte: „Die Zusammenarbeit hat perfekt funktioniert, das hat die Lage schnell entspannt.“