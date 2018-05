Bub pinkelt, während Mama Heiratsantrag bekommt

Als Kevin Przytula seiner Freundin Allyssa Anter in Bay City, Michigan einen Antrag machte, bemerkten die beiden nicht, was Sohn Owen derweil tat. Der kleine Mann lernt nämlich gerade, aufs Töpfchen zu gehen und wenn man muss, dann muss man einfach. So ließ er kurzerhand die Hose runter und pinkelte auf den Gehsteig. Seine Eltern merkten davon zuerst nichts, denn sie waren ja mit der Verlobung beschäftigt. Über das Video, welches dabei entstand, dürften sie aber zuhause noch herzlich gelacht haben.