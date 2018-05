Freiluft-Fitnessstudios boomen in Graz

Vielleicht liegt es daran, dass die Freibäder aufgesperrt haben: Bei den Fitness-Geräten, die es in der steirischen Hauptstadt seit einiger Zeit in Parks und bei Bezirkssportplätzen gibt, wird in diesen Tagen fleißig trainiert. Heuer wird bereits die fünfte derartige Anlage errichtet, in den nächsten Jahren sollen weitere folgen.