Das große Wettfahren am Osthimmel

Glück ab und gut Land! - so grüßen sich die Ballonfahrer, bevor sie heute um 5.30 Uhr das erste Mal abheben. Wer das Spektakel der fauchenden Gasbrenner und riesig in den Himmel wachsenden Kunststoffbirnen beim Ballonzentrum (Adresse: Bad Waltersdorf 309) hautnah erleben will, sollte also zeitig den Wecker stellen. Denn ob die täglich gegen 18.30 Uhr geplanten Abend-Starts möglich sind, steht noch in den Wolken.