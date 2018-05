Haftstrafen für Beteiligung am IS und Sozialbetrug

Die Angeklagten kennen sich seit Kindheitstagen und leben seit Jahren in Österreich. Sie sollen sich auf unterschiedliche Weise am IS beteiligt haben. Der Ältere (23) soll eine radikale Landsfrau bei einem Arzt gedeckt und Rezepte für sie geholt haben - um so vorzutäuschen, dass sie noch in Österreich wäre und zurecht Rehabilitationsgeld kassierte, obwohl sie schon längst nicht mehr im Land weilte.