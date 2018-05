„Asylwerber sollen eine Lehre machen dürfen“

„Eine Krankenkasse für Österreich reicht“

Sparmöglichkeiten ortet er auch bei den Krankenkassen. „Eine Krankenkasse für ganz Österreich reicht völlig aus. Ich habe null Verständnis, dass die Länder an ihren Kassen festhalten. Das ist eine Bundesangelegenheit!“ Das Argument, dass die Kassen im Westen besser wirtschaften als jene im Osten, lässt Kapsch nicht gelten: „Die Vergleiche sind nicht zulässig, denn es gibt große Strukturunterschiede zwischen den Ländern. Die Kasse in Vorarlberg tut sich leichter als jene in Wien. Eine Harmonisierung der Leistungen muss es aber auf jeden Fall geben!“