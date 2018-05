Leitungsprojekt setzt Mühlviertler „unter Strom“

Trassenentscheidung in diesem Jahr

Für Walter Wöss, Projektkoordinator vom Land, ist die Kritik keine Überraschung: „Freilich wollen sich die Grundeigentümer vorab positionieren und so Varianten verhindern. Niemand will eine Leitung in seiner Nähe, das ist klar.“ Fixiert sei aber ohnehin nichts, bis Jahresende soll eine Entscheidung für die beste Trasse fallen. Dass sich die Bürger ein Erdkabel statt einer Freileitung in der Landschaft wünschen, kann Wöss nachvollziehen. Doch Vorgabe wäre, als erstes immer alle Varianten von Freileitungen zu prüfen. „Erst, wo nichts möglich ist, überlegen wir auch Alternativen“.