Rezept der Woche: Gebratenes Forellenfilet

Zubereitung: Fisolen putzen, die Enden abschneiden und in Salzwasser etwa 4 Minuten bissfest blanchieren. Dann abseihen, mit kaltem Wasser abschrecken und abtropfen lassen. Birnen halbieren. Zucker in einer Pfanne hell karamellisieren, mit Birnensaft ablöschen und die Birnen nebeneinander mit der Schnittseite nach unten in die Pfanne legen. Etwas Butter hinzufügen und die Birnen bei mittlerer Temperatur etwa 15 Minuten weich garen. Schalotte und Knoblauch fein blättrig schneiden. Zuerst die Schalotten farblos anschwitzen, dann den Knoblauch hinzufügen. Die Fisolen zugeben, gut durchschwenken und leicht köcheln lassen. Bohnenkraut grob abzupfen und zu den Bohnen geben. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Butter in einer weiteren Pfanne schmelzen, die Forellenfilets mit Zitronensaft würzen und auf beiden Seiten anbraten. Die Fisolen mit den Birnen und den gebratenen Forellenfilets anrichten. Mitfrischem Bohnenkraut garniert servieren.