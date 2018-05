Zug-Passagier hatte 200.000 Euro im Gepäck

In einem Railjet von München nach Salzburg haben deutsche Schleierfahnder Anfang Mai einen jungen Iraner kontrolliert. Wie die bayerische Polizei am Mittwoch berichtete, konnte sich der in Wien lebende Mann zwar ausweisen, der 28-Jährige wirkte jedoch zunehmend nervöser. Die Fahnder nahmen darum sein Gepäck genauer in Augenschein - und stießen in einer Plastiktasche auf exakt 200.000 Euro Bargeld.