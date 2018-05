Der Stau-Sommer beginnt am Wochenende

Interview mit Aloisia Gurtner vom ÖAMTC:



Frau Gurtner, ab wann ist mit der Reisewelle aus Deutschland genau zu rechnen?

Schon ab Freitagnachmittag wird sich der Verkehr auf den Transitstrecken bemerkbar machen. Samstag ist dann der Hauptreisetag in Richtung Süden.



Wo werden die größten Staupunkte liegen?

Im Großraum Salzburg sowie in den Baustellenbereichen der Tauernautobahn und der Mautstelle St. Michael. Der Tauerntunnel war in den letzten Jahren nicht mehr ein großes Problem.



Was waren bisher die längsten Staus auf Salzburgs Straßen?

Am 2. August 2008 gab es 40 Kilometer Stau. Im August 2013 gab es 35 Kilometer vom Tauerntunnel bis zum Knoten Pongau.



Warum hat der Pfingstverkehr in den vergangenen Jahren so stark zugenommen?

Wir beobachten den Trend, dass die Urlauber kürzer, dafür öfter mit den Auto auf Urlaub fahren.