Umstrittene Fusion von Schulen wird aufgeschoben

So wurde schon eine gemeinsame EDV-Netzwerk-Infrastruktur aufgebaut, die Schüler können unverbindliche Übungen und Freigegenstände in beiden Schulen wählen, es gibt eine gemeinsame „Chill-out-Zone“ und eine Angleichung der Stundenzeiten. Der nun gewählte Weg dürfte in Anlehnung an ein Wolfgang-Ambros-Lied lauten: „Langsam wachs ma z’amm…“