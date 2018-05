Der große Fahrrad-Check: Werkstätten im AK-Test

Um sicher in die Rad-Saison starten zu können, müssen beim Check vorhandene Fehler entdeckt werden. Deshalb baute die AK in ihre Testräder vier typische Mängel ein: verstellte Schaltung, zu niedriger Luftdruck in den Reifen, lockerer Sattel und lockeres Vorderrad galt es von 16 verschiedenen Servicestellen zu bemerken und zu beheben.