25. Life Ball: So legendär wird das Jubiläumsfest!

Sein 25-jähriges Jubiläum feiert der Life Ball am 2. Juni - mit einer Hommage an den Filmklassiker „The Sound of Music“ und einem rauschenden Fest im Zeichen von Solidarität, Toleranz und Aufklärung. Dieses Jahr neu: eine Motorradtour durch Europa, angeführt von Oscar-Gewinner Adrien Brody, und mehrere hochkarätige Events zu Beginn des Life-Ball-Wochenendes in Salzburg und Wien. Die Eröffnungsshow am Wiener Rathausplatz moderieren Conchita und Herbert Föttinger. Conchita versprach den „legendärsten Life Ball ever“!