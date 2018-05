Paul Kalkbrenner: Erfolgs-Techno für die Massen

Er sei kein DJ, betont er im Gespräch. Er lege ja nicht auf, sondern mische live. „Auf der Bühne bin ich wie ein Kampfpilot, aber danach merkt man schon das Alter“, so Kalkbrenner. Wenn er am Pult steht, an Knöpfen und Reglern dreht und schraubt, dann sieht es vielleicht etwas mehr nach Arbeit aus als bei anderen. Und der so entstehende melodiöse Techno entzückt sehr viele Menschen.