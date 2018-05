Minus 20 Prozent auf Beatles-Kultstar Ringo Starr!

Beatles-Legende Ringo Starr kommt mit seiner All Starr Band nach Wien! Nach sechs Jahren mit gleichbleibender Besetzung kehrt Colin Hay (Men At Work) zurück zur Band und Graham Gouldman von 10cc wird als neues Mitglied begrüßt. Hay und Gouldman komplettieren die bereits bestehenden All Starrs Steve Lukather (Toto), Gregg Rolie (Journey, Santana), Warren Ham und Gregg Bissonette.