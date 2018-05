Prügelei um Promi-Sohn: Zwei Täter stellten sich!

Nach der Attacke auf den jungen Edi Finger im Jänner in der U-Bahn am Wiener Karlsplatz stellten sich die zwei mutmaßlichen Schläger nun freiwillig: Ein 19-Jähriger erschien am Dienstag um 12.40 Uhr auf einem Wachzimmer, ein zweiter, ebenfalls 19-Jähriger dann um 17.30 Uhr - beide gaben an, die Gesuchten zu sein. Die Unschuldsvermutung gilt.