Das sind Georges und Charlottes Aufgaben

Ihren letzten öffentlichen Auftritt hatten die Kinder von William und Kate kurz nach der Geburt ihres jüngsten Geschwisterchens Prinz Louis am 23. April, der bei der Trauung am Samstag allerdings nicht dabei sein wird. Die beiden trippelten an der Hand von Papa William in die Geburtsklinik des St. Mary‘s im Londoner Stadtteil Paddington. Charlotte verzauberte die wartenden Journalisten und Royal-Fans als sie der Menge zuwinkte. Und in der Rolle der Blumenkinder haben die beiden ohnehin schon Erfahrung - von der Hochzeit ihrer Tante Pippa im vergangenen Jahr.