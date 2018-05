Sturm an US-Ostküste fordert drei Todesopfer

Mehr als 100.000 Menschen ohne Strom

In Teilen der drei Staaten richtete der Sturm schwere Schäden an, am Mittwoch blieben einige Schulen geschlossen. Dem Strombetreiber Eversource zufolge waren in Connecticut am Dienstagabend mehr als 100.000 Menschen ohne Strom, im Staat New York waren es nach Betreiberangaben 70.000.