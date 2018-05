Joe Bonamassa: „Ich übertreibe es in jeder Show“

Über die letzten gut 20 Jahre hast du mit so vielen mehr oder wenigen bekannten Musikern zusammengearbeitet. Was gefällt dir am besten an dieser Art von Zusammenspiel und Kooperation?

Dass man sich dadurch selbst immer verbessert. Es gibt natürlich Kooperationen, bei denen es nicht so gut fließt wie bei anderen, aber du lernst von jeder einzelnen. Ich bin sehr stolz auf all diese Möglichkeiten, die sich mir als Solokünstler oder auch in Projekten und Bands geboten haben. Teilweise spiele ich mit zehn anderen Musikern zusammen, manchmal sind wir auf der Bühne nur zu dritt. Das Gute ist, dass ich einen so großen Backkatalog habe, dass ich all diese unterschiedlichen Shows mit unterschiedlichen Besetzungen spielen kann. Es ist keine Frage, ob wir genug Talente finden, daran mangelt es niemals. Es geht eher darum, die richtigen Teams zusammenzustellen, die gut harmonieren.