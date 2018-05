Schlager-Beauty zieht sich für den „Playboy“ aus

Im Interview mit dem Magazin verriet die kesse Blondine auch, was sie am anderen Geschlecht besonders anziehend findet. „Typen, die dir nichts versprechen und alles halten“, lacht Linda Hesse. Und wie schaut‘s mit Groupies nach ihren Konzerten aus? „Keine Ahnung. Also ich hab eigentlich immer sehr viele Pärchen bei mir im Publikum. Ich hab sogar schon mal für einen Fan einen Heiratsantrag auf der Bühne angekündigt“, klärt die 30-Jährige auf.