Mit Modesünden gegen gefährliche Parasiten

„Gemeiner Holzbock“ heißt die am häufigsten vorkommende Zecke in Tirol. Neben Tieren bevorzugt sie vor allem den Menschen als Wirt - und das kann gefährlich werden, denn ist die Zecke mit einem Krankheitserreger infiziert, fungiert sie als Überträger. Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) und Lyme-Borreliose werden am häufigsten übertragen. Gegen ersteres gibt es eine Impfung - „bei zweiterem schützen nur lange Hosen und ein waches Auge“, erklärt Peter Kreidl von der medizinischen Universität Innsbruck.