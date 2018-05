Pfingsten wird unbeständig und regnerisch

Das Tief der vergangenen Tage zieht am Freitag nach Nordosten ab, was aber kein Grund zum Aufatmen ist, da die Luft nach wie vor labil geschichtet bleibt. Der Vormittag ist oft aufgelockert bewölkt, mit der Sonneneinstrahlung bilden sich jedoch in der Folge erneut mächtige Quellwolken, aus denen Regenschauer niedergehen. Am wenigsten Niederschlag sowie etwas Sonnenschein wird im Osten erwartet. Die Temperaturen entsprechen in etwa jenen des Vortags.