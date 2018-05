Lignano wird zur Mega-Partymeile!

An der Oberen Adria rüsten Verwaltung und Polizei für das kommende Wochenende: In Lignano werden zu Pfingsten wieder etliche junge Steirer erwartet, die den Badeort in eine Partymeile verwandeln. Um Exzesse wie im Vorjahr zu verhindern, kündigt die Behörde Polizeiverstärkung, Platzverbote und strenge Kontrollen an.