Österreich sucht das beste Start-up

Los geht die #glaubandich-Challenge am 24. Mai in Wien, in der Skylounge der WKO. In den folgenden Wochen tourt der Challenge-Tross mit dem Trend-O-Mobil durch ganz Österreich. Der Sieger wird beim Finale am 25. Juni in Wien gekürt - dort treten insgesamt zehn Start-ups an: die neun Landessieger und ein Sieger eines Online-Votings.