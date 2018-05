Bucherer Harley-Davidson: Kosten völlig eskaliert

Allen Ernstes: Motor-Innenbeleuchtung

Gut ein Jahr und 2500 Arbeitsstunden haben Bucherer und Bündnerbike in den Umbau investiert. An die Basis, einer Harley-Davidson Softail Slim S, erinnert an der Blue Edition nicht mehr viel. So ziemlich jedes Metallelement wurde neu und von Hand gefertigt, der Rahmen nahtlos geschweißt, auch die Felgen sind eine Spezialanfertigung. Als besonderes Gimmick wurde dem gut 100 PS starken V2 im Nockenwellengehäuse ein Fenster implantiert, welches dank hitzebeständiger LED-Leuchten im Inneren Einblicke auf die sich drehende Nockenwelle, die Ventilsteuerung sowie die vergoldeten Drosselklappen gewährt.