Sylvie Meis rekelt sich im Bikini vor der Kamera

Die Kampagne wurde in Kapstadt geschossen. Im Interview verrät die 40-Jährige zudem, wie man am Strand eine gute Figur macht. „Ich glaube, der ultimative Bikini-Tipp sind zwei Sachen: einerseits den richtigen Bikini oder Badeanzug zu finden. Deshalb ist es für meine Bikini-Kollektion auch so wichtig, dass wir für alle Formen designen. Und dann ist es natürlich so, dass man sich wohlfühlen möchte in der eigenen Haut. Dafür kann man natürlich Sachen machen wie eine gute Ernährung, viel Wasser trinken, regelmäßig Sport treiben.“