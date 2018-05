Affenhitze macht auch Schimpansen zu schaffen

Die Regulierung der Körpertemperatur zum Schutz vor Überhitzung sei für die Tiere eine große Belastung, weshalb sie zur Abkühlung auch in Wasserquellen baden, so das internationale Forscherteam um Hauptautorin Erin Wessling. Die Wissenschaftler hatten in zwei Studien die physiologischen Parameter von Savannen-und Regenwald-Schimpansen untersucht und ihren Wasser- und Energiehaushalt sowie ihre Stressbelastung verglichen. Dazu sammelten sie unter anderem Urin von Schimpansen aus Fongoli im Senegal und untersuchten ihn im Labor.