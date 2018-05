Boot kippte um: Fischer in Lebensgefahr

Ein 51-jähriger Fischer war mit seiner Tochter Mittwochfrüh auf dem Farchtensee bei Stockenboi unterwegs, als das Boot plötzlich kippte und beide ins eiskalte Wasser stürzten. Das Mädchen konnte ans Ufer schwimmen und Hilfe holen. Als die Rettungskräfte eintrafen, war der 51-Jährige in der Zwischenzeit von Passanten bewusstlos aus dem See geborgen worden. Er konnte reanimiert werden und wurde anschließend vom Rettungshubschrauber RK 1 ins Klinikum Klagenfurt geflogen. Sein Zustand ist kritisch. „Der Unfall hat sich um 7.30 Uhr ereignet. Wir waren um 8 Uhr dort. Die Tochter hatte die Hausbewohner vom See zu Hilfe geholt und den Vater aus dem See bergen können“, berichtet Pilot Oliver Waldschmidt.