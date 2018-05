Neuer Trend: Ein Plastiksackerl um 2000 Euro

Verkehrte Welt: Während in vielen Ländern Debatten laufen, Plastiksackerl komplett verbieten zu lassen, erheben sie die Designer gerade zu It-Pieces. In Kenia ist man sogar empfindlichen Geldstrafen ausgesetzt, wenn man mit einer Tüte erwischt wird. In Paris und New York wird man als Fashionista gefeiert.