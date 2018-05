Paukenschlag! Ralph Hasenhüttl verlässt RB Leipzig

Hasenhüttl ging am Dienstag in das erste Gespräch in der Erwartung, dass die Klubführung ihre Hinhaltetaktik in punkto Vertragsverlängerung beenden und ihm eine Ausdehnung des bis 2019 befristeten Vertrags anbieten würde. Dies lehnten die RB-Bosse ab, Hasenhüttl sollte ohne diese Zukunftssicherung in ein letztes Vertragsjahr gehen. „Aus diesem Grund habe ich die Vereinsführung gebeten, die Zusammenarbeit vorzeitig zu beenden“, wird der Österreicher vom Klub zitiert.