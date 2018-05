Schaden nach Unwetter: Halbe Million Euro

Um vor Hochwasser geschützt zu sein, werden in der Steiermark übrigens ehemals begradigte Flüsse wieder rückgebaut. Neben einem neuen Projekt an der Mur ist auch ein Projekt an der Enns in Planung. Flüsse zu begradigen, war bis vor wenigen Jahrzehnten gängige Praxis. Doch ein Fluss, der in einem künstlichen Flussbett fließt, ist schneller und er tritt auch leichter über die Ufer. Deshalb begann man in den letzten 15 Jahren nach und nach mit EU-Geldern, Flüsse wie zum Beispiel Bereiche der Mur oder auch Teile der Enns zu renaturieren und damit auch den Hochwasserschutz zu verbessern. Die Flussbetten wurden erweitert, Seitenarmsysteme aufgebaut und die Böschungen, wenn nötig, mit natürlichen Mitteln befestigt. Seit dem Jahr 2000 flossen in der Steiermark rund 25 Millionen Euro in den Flussrückbau.