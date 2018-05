Eines vorweg: Obwohl wir im europäischen Vergleich relativ weit vorne liegen, was den Gesamtkonsum pro Kopf angeht, kann man Österreich keineswegs als „Land der Säufer“ bezeichnen. Wie in allen Bereichen des Lebens kommt es auch hier auf die Dosis an. Die Menge und die Rahmenbedingungen entscheiden, ob Alkohol als Genussmittel oder Gefahrenquelle zu sehen ist. „Die Mehrheit der Österreicher hat keine Probleme mit dem Alkohol. 72 Prozent konsumieren ihn in einem unbedenklichen Ausmaß oder gar nicht“, erläutert Dr. Sergei Mechtcheriakov vom Department Psychiatrie und Psychotherapie an der MedUni Innsbruck bei der Präsentation des Ratgebers „Alkohol. Zwischen Genuss und Gefahr“. „Doch ungefähr jeder fünfte befindet sich in der Gefahrenzone des schädlichen Gebrauchs, jeder 20. ist sogar alkoholkrank. Und fast jeder ist indirekt durch Alkoholprobleme bei Menschen in seinem Umkreis davon betroffen.“