Rapid jetzt noch schwächer: Schaub geht zu Köln!

Jetzt ist es fix: Louis Schaub verlässt im Sommer Rapid und heuert beim deutschen Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln an. Der 23-jährige Teamspieler nimmt seine im Herbst 2016 bei der Vertragsverlängerung vereinbarte Ausstiegsklausel in Anspruch und schließt sich dem Traditionsklub an.