Täglicher Einkauf wurde um 3,8 Prozent teurer

Kosten für Haushaltsenergie moderat gestiegen

Die Preise für Haushaltsenergie stiegen moderat (insgesamt plus 0,8 Prozent), da höhere Preise für Heizöl (plus 7,8 Prozent) und feste Brennstoffe (plus 5,8 Prozent) teilweise durch niedrigere Gaspreise (minus 5,9 Prozent) kompensiert wurden. Die Kosten für Fernwärme stiegen um 1,5 Prozent, jene für Strom gingen um 0,2 Prozent zurück.