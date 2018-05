Thiem völlig von der Rolle! Frühes Aus in Rom

Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem hat am Mittwoch beim Masters-1000-Turnier in Rom eine bittere Auftakt-Niederlage erlitten. Nachdem er in der ersten Runde ein Freilos gehabt hatte, unterlag der 24-Jährige in der zweiten Runde dem Italiener Fabio Fognini in 2:04 Stunden 4:6, 6:1, 3:6. Vor zwei Jahren war Thiem im Foro Italico im Viertel-, im Vorjahr im Halbfinale gestanden.