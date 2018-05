Wichtige Weichenstellung im Bereich der Bildung

Noch sitzt in diesem Gebäude in Linz-Urfahr der Oberösterreichische Landesschulrat, der mit Jahreswechsel in eine Bildungsdirektion mit zusätzlichen Aufgaben umgewandelt wird. Bildungsdirektor könnte Vizerektor Alfred Klampfer von der Pädagogischen Hochschule der Diözese Linz werden.

Bild: Werner Pöchinger, Chris Koller