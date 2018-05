Post schickt Briefe bald in drei Geschwindigkeiten

Briefe werden in Österreich künftig in drei verschiedenen Geschwindigkeiten zum Empfänger flattern. Wie die Post am Mittwoch bekannt gab, können die Kunden ab dem 1. Juli entscheiden, ob sie ihren Brief am nächsten Tag, in zwei bis drei Tagen oder überhaupt erst in vier bis fünf Tagen zugestellt haben möchten.