Villacherin versuchte Taxler zu berauben

Eine 21-jährige Frau aus Villach versuchte am Dienstag gegen 22.15 Uhr als Fahrgast eines Taxis im St. Ruprechter Stadtgebiet von Klagenfurt während eines Geldwechsels dem Taxilenker die Brieftasche zu entreißen. Sie erbeutete aber lediglich einen geringen Bargeldbetrag und flüchtete in unbekannte Richtung. Wenig später stahl sie in einem nahe gelegenen Lokal eine Handtasche. Sie wurde aber von einem Gast verfolgt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Die junge Villacherin wurde vorläufig festgenommen und wird zur Stunde einvernommen.