Maßgeschneiderte Bakterienkiller

In der Lebensmittelindustrie funktioniert das schon, um Krankheitserreger auf Nahrungsmitteln zu vernichten. Allerdings mussten früher aus Millionen von Phagen jene mit den passenden Eigenschaften herausgesucht werden. Für den Einsatz in der Medizin die Viren sozusagen maßzuschneidern, könnte dem Lebensmittelmikrobiologen Prof. Martin Loessner und seinem Team nun gelingen. Sie haben eine Art Werkbank für diese Phagen entwickelt. Damit lassen sich Viren mit einer Vielzahl an Funktionen und für unterschiedliche Zwecke erschaffen. In einer zwellwandlosen Listerien-Zelle werden sie sozusagen zum Leben erweckt. Diese produzieren an Hand des vorgegebenen Bauplans alle Bestandteile des gewünschten Phagen und sorgen für die korrekte Montage.