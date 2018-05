Einsame Seelen im Buchladen: „Florence Green“

Eine Witwe bringt literarische Vielfalt in einen verschlafenen britischen Küstenort. Florence Green (Emily Mortimer) entschließt sich in Hardborough eine kleine Buchhandlung zu eröffnen. Doch nicht alle teilen ihre Liebe zur Literatur, zumal sie ihren Mitmenschen Romane wie „Lolita“ nahebringen will. Zum Glück gibt es auch Verbündete wie den zurückhaltenden Bücherwurm Mr. Brundish (Bill Nighy) unterstützt Florence bei ihrem Kampf gegen Engstirnigkeit.