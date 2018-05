Was macht eine Witwe mittleren Alters Ende der 50er Jahre in einem Fischerdorf in England? Wieder heiraten? Andere Damen zum Tee treffen? Florence Green (Emily Mortimer) hat eine andere Idee. Sie öffnet einen Buchladen. Dass das nicht bei allen gut ankommt, war zu erwarten. Dass ihr die einflussreiche Bewohnerin Voilet Gamart (Patricia Clarkson) alles kaputtmachen will, hätte Florence so aber wohl nicht gedacht. „Der Buchladen der Florence Green“ basiert auf dem viel gelobten Roman „Die Buchhandlung“ der britischen Autorin Penelope Fitzgerald.