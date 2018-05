Feuerschein war bis ins Tal sichtbar

Einen großen Feuerschein auf der Saualpe meldeten gleich mehrere Notrufteilnehmer am Dienstag gegen 22 Uhr der Landesalarm- und Warnzentrale (LAWZ) Kärnten. Eine große Almhütte war aus noch unbekannter Ursache im Bereich der Ortschaft Forst in Brand geraten. Da der genaue Einsatzort nur schwer lokalisiert werden konnte, versuchten die alarmierten Feuerwehren über unterschiedliche Anfahrtswege zum Brandobjekt zu gelangen. Die Feuerwehr St. Michael konnte dann den Zufahrtsweg zu der abgelegenen Almhütte in 1100 Meter Seehöhe erkunden und an die weiteren Wehren weitergeben. Als sämtliche Einsatzkräfte nach einer beschwerlichen Anfahrt an der Einsatzstelle eintrafen, stand das Ferienhaus bereits in Vollbrand und war nicht mehr zu retten. Ein Übergriff der Flammen auf den umliegenden Wald konnte jedoch durch einen umfassenden Löschangriff verhindert werden. Sämtliches benötigtes Löschwasser musste mittels Tanklöschfahrzeugen von St. Michael/Lavanttal aus auf den Berg gebracht werden. Nach etwa drei Stunden konnten die ersten Einsatzkräfte wieder einrücken. Die Löscharbeiten bzw. die Wassertransporte auf den Berg wurden jedoch die gesamte Nacht weitergeführt. Insgesamt standen somit 70 Mann der Feuerwehren Wolfsberg, St. Michael und Forst im Einsatz.