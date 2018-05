Cristiano Ronaldo wieder fit - trainiert mit Real

Damit hat Trainer Zinedine Zidane zehn Tage vor dem Champions-League-Finale am 26. Mai in Kiew gegen Liverpool wieder den gesamten Kader zur Verfügung. Ronaldo hatte sich am 6. Mai im Clasico gegen den FC Barcelona (2:2) verletzt, als er das 1:1 erzielte. In der Pause wurde der Portugiese ausgewechselt.