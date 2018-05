ProSiebenSat.1 startet Ultra-HD-Ausstrahlung

Parallel zur Live-Ausstrahlung in SD und HD sind die UHD-Sendungen über den Astra-Satelliten auf dem Sender UHD1 via HD+ zu empfangen, teilte die Sendergruppe am Dienstag mit. Außerdem sollen die Inhalte über die digitalen Web-Streaming-Angebote der Sender abgerufen werden können. Voraussetzung für den Empfang von UHD-Inhalten ist ein UHD/4K- und HDR-fähiger Fernseher.