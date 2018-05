„Bibi“: Fast eine Million Likes für Babybauch

„Endlich ist es raus“. Bianca Heinicke hat wohl sehnsüchtig darauf gewartet, endlich die Öffentlichkeit einzuweihen. „Jetzt kann ich wieder normal ohne Sonnebrille und Co. shoppen gehen - offiziell in die Babyabteilung“, erzählt sie erleichtert in einer ihrer Instagram-Stories. Den Fans gefällt‘s offenbar auch - hat sie doch fast eine Million Likes auf ihr erstes Foto mit ihrem Babybauch und Freund Julian.