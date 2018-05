Zum Jubiläum ein neues Bergsteigerdorf in Tirol

Zehn Jahre ist es her, dass in Ginzling unter der Schirmherrschaft des Alpenvereins die Vereinigung der Bergsteigerdörfer aus der Taufe gehoben wurden. Orte, die naturnahen Tourismus leben. 24 Bergsteigerdörfer gibt es heute, sechs in Tirol. Zum Jubiläum könnte mit Gschnitz ein neues Bergsteigerdorf dazukommen.