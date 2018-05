Deutscher stürzte zwei Meter in die Tiefe

Gegen 16.40 Uhr führte ein 71-Jährige am Campingplatz in Waidring Reparaturarbeiten an der Überdachung seines Campingwagens durch. Dazu benutzte er eine Leiter die im Zuge der Arbeiten am nassen Boden wegrutschte. Der Mann stürzte aus einer Höhe von zwei Metern zu Boden und zog sich dabei erhebliche Kopfverletzungen zu. Der Verletzte wurde vom Roten Kreuz erstversorgt und anschließend mit dem Notarzthubschrauber ins Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol geflogen.