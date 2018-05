Farid Bang will „Nazi-Bitch“ Weidel „Nase brechen“

Rapper Farid Bang veröffentlichte am Montagabend auf Instagram einen rund 20 Sekunden langen Song-Ausschnitt, in dem er die Co-Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion unter anderem als „Nazi-Bitch“ bezeichnet und droht, ihr das Nasenbein zu brechen. „Und wenn mein Haken trifft, kann die Nazi-Bitch ihren Namen nicht mehr buchstabieren“, heißt es in dem Song.