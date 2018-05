Gerichte lassen Dashcam-Aufnahmen als Beweis zu

Aufnahmen von Minikameras im Auto, sogenannten Dashcam, können künftig in Deutschland bei Unfällen als Beweis vor Gericht verwendet werden. Dies entschied am Dienstag der Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Die Aufnahmen dürfen demnach bei Unfall-Prozessen genutzt werden. Ähnlich wie in Österreich, heißt das allerdings nicht, dass man auch automatisch immer filmen darf.