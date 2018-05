Sporting-Ultras schlagen Spieler und Trainer

Irgendwie scheint die Wut in den Fans größer zu sein als in den Jahren zuvor, gutes Beispiel dafür boten am Wochenende die HSV-Fans, die das halbe Stadion in einer Rauchwolke verschwinden ließen. Ähnlich waren die Szenen beim griechischen Cupfinale in Athen, wo die PAOK und AEK-Ultras in der Stadt randalierten und einen LKW anzündeten. Und das alles war noch ein Kindergeburtstag im Vergleich zu Portugal, wo die Sporting-Ultras anscheinend von allen guten Geistern verlassen wurden.